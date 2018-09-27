Ани Лорак анонсировала масштабное шоу DIVA в Украине

Лорак думает, что в 2019 году сможет встретиться с украинскими поклонниками.

Опальная певица Ани Лорак рассказала, собирается ли она привезти шоу DIVA в Украину.

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В интервью "КП" звезда отметила, что с нетерпением ждет и мечтает о встрече с украинскими поклонниками.

"Не просто собираюсь, я уверена, что это случится. С нетерпением жду и мечтаю о встрече с моими украинскими поклонниками, о встрече с теми, кто такое количество времени со мной душой и сердцем", - заявила Ани Лорак.

"Шоу DIVA увидят в Украине в таком масштабном варианте, который был на премьере в Минске. Мы работаем над этим вопросом, и думаю, что в 2019 году мы осуществим нашу заветную и долгожданную встречу", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года скандальная Ани Лорак после трех лет изгнания в РФ впервые прорвалась к украинской публике: ее "протянули" на шоу в качестве "специального гостя".