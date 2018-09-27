Ани Лорак - 40 лет: как украинская звезда стала любимицей России (видео)

Певица Ани Лорак была одной из самых ярких, популярных и всеми любимых украинских поп-див.

Украинская певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, отмечает свой юбилей - 40 лет.

Профессионально пением артистка занимается еще с 1992 года. Она успела победить во множестве конкурсов, причем, как в Украине, так и в других странах. В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины.

В 2008 году певица заняла второе место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Ани Лорак была одной из самых ярких, популярных и всеми любимых украинской поп-дивой.