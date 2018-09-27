Ани Лорак - 40 лет: как украинская звезда стала любимицей России (видео)
Украинская певица Ани Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, отмечает свой юбилей - 40 лет.
Профессионально пением артистка занимается еще с 1992 года. Она успела победить во множестве конкурсов, причем, как в Украине, так и в других странах. В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины.
В 2008 году певица заняла второе место на международном песенном конкурсе «Евровидение». Ани Лорак была одной из самых ярких, популярных и всеми любимых украинской поп-дивой.
Положение певицы изменили события 2014 года. Несмотря на то, что Россия начала оккупацию Крыма и Донбасса, Лорак не перестала гастролировать в РФ. Более того, она продолжила выступать на прокремлевских концертах и с гордостью получать российские награды.
Неоднозначная позиция по ситуации на Донбассе и в Крыму не понравилась украинским активистам.
3 августа 2014 года возле входа в одесский клуб «Ибица» произошло столкновение полиции с местными активистами, которые выступали против проведения концерта певицы Ани Лорак в своем городе.
Начальник одесской милиции, а также губернатор Одесской области Игорь Палица осудили позицию певицы и назвали ее антиукраинской. Артистке не помог даже выпуск проникновенной песни «Мальви», которая посвящена Майдану и войне.
Также похожий конфликт произошел в Киеве 26 ноября 2014 года - члены партии «Свобода» устроили коридор позора зрителям, пришедшим на концерт Лорак и пытались попасть в зал дворца «Украина».
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В 2015 году народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой обратился к министру культуры Украины Вячеславу Кириленко и главе Государственной миграционной службы Сергею Радутному с просьбой лишить Ани Лорак звания народной артистки и гражданства Украины. После такой конфликтной встречи с активистами на родине Лорак практически стала жить в России.
Украинцы не оставили без внимания и выступление Лорак на праздновании 30-летия птицефабрики в Новосибирске.
Неожиданный кам-бэк певицы случился 14 ноября 2017 года: о ее выступлении на концерте, посвященном дню рождения балета Freedom, никто не знал. Зрительный зал встретил артистку авациями.