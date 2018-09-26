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В сеть слили фото известной украинской ведущей без макияжа

14:52, 26 сентября 2018
Общество
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Фреймут удивила поклонников / фото instagram.com/iloveoliafreimut

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"Какая тебе Оля нравится больше: с макияжем или без него?", - обратились к фанам Фреймут администраторы ее фан-аккаунта в Instagram.

Так, на странице фан-аккаунта ведущей опубликовали коллаж из двух ее фотографий. На первом снимке она позирует в банном халате без макияжа. На втором - при параде.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут шокировала поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.

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Теги: #фото#Ольга Фреймут