В сеть слили фото известной украинской ведущей без макияжа
14:52, 26 сентября 2018Общество
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Естественная красота Ольги Фреймут стала предметом споров.
Фреймут удивила поклонников / фото instagram.com/iloveoliafreimut
В соцсетях появилась фотография украинской телеведущей Ольги Фреймут без косметики.
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"Какая тебе Оля нравится больше: с макияжем или без него?", - обратились к фанам Фреймут администраторы ее фан-аккаунта в Instagram.
Так, на странице фан-аккаунта ведущей опубликовали коллаж из двух ее фотографий. На первом снимке она позирует в банном халате без макияжа. На втором - при параде.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут шокировала поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.
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