В сеть слили фото известной украинской ведущей без макияжа

Естественная красота Ольги Фреймут стала предметом споров.

В соцсетях появилась фотография украинской телеведущей Ольги Фреймут без косметики.

Читайте такжеУкраинскую телеведущую перепутали с легендарной моделью (фото)

"Какая тебе Оля нравится больше: с макияжем или без него?", - обратились к фанам Фреймут администраторы ее фан-аккаунта в Instagram.

Так, на странице фан-аккаунта ведущей опубликовали коллаж из двух ее фотографий. На первом снимке она позирует в банном халате без макияжа. На втором - при параде.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинская телеведущая Ольга Фреймут шокировала поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.