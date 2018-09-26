Веру Брежневу раскритиковали в Instagram из-за чрезмерной худобы (фото)

36-летняя певица Вера Брежнева на официальной Instagram-странице опубликовала снимок, на котором она позирует в откровенном наряде. Вера стала звездой модного показа в Милане и решила поделиться своим образом с подписчиками. Однако далеко не все пришли в восторг от новой публикации артистки.

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Вера Брежнева, которая ранее похвасталась фото с Джастином Бибером, посетила показ немецкого дизайнера Филиппа Плейна, чьи работы находятся на пике популярности среди звезд мирового шоу-бизнеса, отмечает clutch.

Поклонники Веры Брежневой разделились на два лагеря. Одни засыпали звезду лайками, которых на данный момент уже больше 170 тысяч, и хвалебными комментариями: «Улет! Это твое!», «Во всех ты образах красотка хороша», «Вера, ты просто огонь!», «Вам больше 25 лет не дашь! Отличный вариант для альтер-эго!», «Крутые очки, больше всего понравились. И вообще образ красивый, хочется смотреть и смотреть».

С другой стороны подписчики не скупились и на гневные комментарии. Они считают, что Вера промахнулась с образом и перестаралась с похудением: «Мне кажется, что если вы чуть, чуть поправитесь, вы будете гораздо привлекательней», «Ужас. Больная, изможденная жвачка», «Крайне неудачный снимок», «Хватит худеть! Это уже болезненно. Почему не реагирует никто из ее семьи?», «Вера, у тебя альтер-эго какого пола? Это же не женщина».