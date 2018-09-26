Лишенная титула "Мисс Украина-2018" знала, что разгорится громкий скандал в случае победы

Курочка решил рассказать о Дидусенко для того, чтобы "открыть глаза" тем, кто привык смотреть на Веронику "сквозь призму таблоидов".

Победительница Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко, которую дисквалифицировали за нарушение правил конкурса, прошла трудный путь до того, как стать моделью. Подробности личной жизни девушки рассказал в Facebook ее нынешний бойфренд - известный бизнесмен Геннадий Курочка.

На такой шаг мужчина решился для того, чтобы "открыть глаза" тем, кто привык смотреть на Веронику "сквозь призму таблоидов".

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Оказывается, в 13 лет Вероника сама решила сменить свою "такую комфортную для любого ученика-бездельника обычную школу" на лучший на то время лицей в стране - Украинский гуманитарный лицей при Киевском национальном университете, где получила одну из немногих государственных стипендий.

А на старте успешной карьеры модели в одном из лучших агентств мира Дидусенко забеременела, и все же решилась рожать, хотя "99% из 100% сделали бы на ее месте другой выбор". Сейчас девушка заботится о сыночке Сандрике.

Он вспомнил, что 23-летнюю красавицу "возмутила это унизительное требование в приглашении принять участие в конкурсе Мисс Украина".

"Но ты тогда сказала, что ответ на вопрос "как так?" и "почему?" ты сможешь получить только, если достойно пройдешь весь этот путь. И я знаю, ты это сможешь! Я полностью, беспрекословно буду поддерживать тебя на этом нелегком пути! Вся моя философия взаимоотношений с тобой построена на одном диалоге где-то три месяца назад, когда мы обсуждали решение одной проблемы. Тогда я, еще не имея четкого плана "спасения", спросил, чем я могу тебе помочь, что я могу сделать. Я услышал от тебя краткий ответ: "Любить меня". Что я и делаю, малая, люблю тебя", - резюмировал мужчина.

Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.