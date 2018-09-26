Лишенная титула "Мисс Украина-2018" знала, что разгорится громкий скандал в случае победы
Победительница Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко, которую дисквалифицировали за нарушение правил конкурса, прошла трудный путь до того, как стать моделью. Подробности личной жизни девушки рассказал в Facebook ее нынешний бойфренд - известный бизнесмен Геннадий Курочка.
На такой шаг мужчина решился для того, чтобы "открыть глаза" тем, кто привык смотреть на Веронику "сквозь призму таблоидов".
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Оказывается, в 13 лет Вероника сама решила сменить свою "такую комфортную для любого ученика-бездельника обычную школу" на лучший на то время лицей в стране - Украинский гуманитарный лицей при Киевском национальном университете, где получила одну из немногих государственных стипендий.
А на старте успешной карьеры модели в одном из лучших агентств мира Дидусенко забеременела, и все же решилась рожать, хотя "99% из 100% сделали бы на ее месте другой выбор". Сейчас девушка заботится о сыночке Сандрике.
Он вспомнил, что 23-летнюю красавицу "возмутила это унизительное требование в приглашении принять участие в конкурсе Мисс Украина".
"Но ты тогда сказала, что ответ на вопрос "как так?" и "почему?" ты сможешь получить только, если достойно пройдешь весь этот путь. И я знаю, ты это сможешь! Я полностью, беспрекословно буду поддерживать тебя на этом нелегком пути! Вся моя философия взаимоотношений с тобой построена на одном диалоге где-то три месяца назад, когда мы обсуждали решение одной проблемы. Тогда я, еще не имея четкого плана "спасения", спросил, чем я могу тебе помочь, что я могу сделать. Я услышал от тебя краткий ответ: "Любить меня". Что я и делаю, малая, люблю тебя", - резюмировал мужчина.
Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.