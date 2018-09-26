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Болезненно худой российский актер и ведущий ужаснул измученным видом

12:56, 26 сентября 2018
Общество
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Поклонники сочли Нагиева слишком худым / фото dni.ru

Это заметили во время премьеры драмы "Непрощенный", в которой Нагиев исполнил главную роль, передают Dni.ru.

Актер появился на показе в своем фирменном образе. Он облачился в темные джинсы, футболку в тон и длинный летний плащ черного цвета. Шею артиста украшали замысловатые кулоны, он не выпускал из рук четки.

фото dni.ru

Поклонники обратили внимание на то, что у 51-летнего Нагиева заметно ввалились щеки, поэтому создалось впечатление, что на его лице остался один огромный нос. Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым. Впрочем, другие его почитатели решили, что знаменитость сбросила вес ради роли.

Ранее известный композитор Игорь Крутой, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой.

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Теги: #актер