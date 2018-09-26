Болезненно худой российский актер и ведущий ужаснул измученным видом

Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым.

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев заметно потерял в весе и кажется очень измученным.

Это заметили во время премьеры драмы "Непрощенный", в которой Нагиев исполнил главную роль, передают Dni.ru.

Актер появился на показе в своем фирменном образе. Он облачился в темные джинсы, футболку в тон и длинный летний плащ черного цвета. Шею артиста украшали замысловатые кулоны, он не выпускал из рук четки.

Поклонники обратили внимание на то, что у 51-летнего Нагиева заметно ввалились щеки, поэтому создалось впечатление, что на его лице остался один огромный нос. Нагиев выглядел очень уставшим, немного помятым и болезненно худым. Впрочем, другие его почитатели решили, что знаменитость сбросила вес ради роли.

Ранее известный композитор Игорь Крутой, которого Кобзон незадолго до смерти назвал онкобольным, шокировал худобой.