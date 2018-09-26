"Эта попка свела с ума": Настя Каменских показала ягодицы в откровенном бикини

Каменских надела откровенный купальник розового цвета, в котором хорошо видна ее фигура.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских NK показала стройную фигуру в купальнике.

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На своей странице в Instagram Каменских поделилась фото из Флориды, на котором позирует на пляже. Она надела откровенный купальник розового цвета, в котором хорошо видна ее фигура.

Фанаты фигуру Каменских оценили. "Красивая попка", "Такое чувство будто бы и не было трусов", "Классная фотка , классная фигурка", "Горячая штучка", "Женщина-бомба", "Настя, твоя попа как орех, так и проситься на грех", - пишут фанаты.

Ранее Настя Каменских показала грудь в наряде с откровенным декольте.