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"Эта попка свела с ума": Настя Каменских показала ягодицы в откровенном бикини

08:54, 26 сентября 2018
Общество
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На своей странице в Instagram Каменских поделилась фото из Флориды, на котором позирует на пляже. Она надела откровенный купальник розового цвета, в котором хорошо видна ее фигура.

Фанаты фигуру Каменских оценили. "Красивая попка", "Такое чувство будто бы и не было трусов", "Классная фотка , классная фигурка", "Горячая штучка", "Женщина-бомба", "Настя, твоя попа как орех, так и проситься на грех", - пишут фанаты.

Ранее Настя Каменских показала грудь в наряде с откровенным декольте.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских