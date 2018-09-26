Сеть ужаснуло новое фото "ботоксной" Ани Лорак

На момент публикации новости фото Ани Лорак набрало почти 60 тысяч лайков и множество негативных комментариев.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, похвасталась новым селфи в машине.

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Снимок артистка опубликовала в Instagram. На фото Лорак предстала в зеленом плаще, ее волосы собраны. Также звезда предпочла легкий макияж - только стрелки на глазах.

"Страшная Лорак", "Ботоксная!", "Лорак - натуральная старая жаба широколяпая! Ужас!", "Была красивая, что вы с собой сделали?", "Старуха Лорак", "Фотошоп!", "Лохудра", "Ботоксная, жесть. На восковую похожа. Доделалась пластик", - пишут в комментариях под фото.

Ранее журналисты программы "Украинские сенсации" рассказали о любви, криминале и жизни Ани Лорак на две враждующие страны. Также они показали эксклюзивные кадры с мест, где жила и училась артистка.