"Без фотошопа, как ноль без палочки": Ани Лорак в облегающем платье разозлила сеть (фото)

Подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом.

Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.

Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом.

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"Куёк - без фотошопа, как ноль - без палочки!", "Копыта свои - удлинила! Гномиха старая!", "Ботокс не делайте, будьте самим собой", "Фотошоп - наше все", - писали комментаторы.

При этом многих подписчиков восхитила фигура певицы, они похвалили ее стройность и удачный выбор платья.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая похудела на 17 килограммов и изменилась до неузнаваемости.