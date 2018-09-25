"Без фотошопа, как ноль без палочки": Ани Лорак в облегающем платье разозлила сеть (фото)
21:47, 25 сентября 2018Общество
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Подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом.
Instagram Ани Лорак
Новый снимок украинской певицы Ани Лорак получил волну критики в сети.
Под новым фото Лорак в Instagram подписчики певицы обвинили ее в чрезмерном увлечении фотошопом.
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"Куёк - без фотошопа, как ноль - без палочки!", "Копыта свои - удлинила! Гномиха старая!", "Ботокс не делайте, будьте самим собой", "Фотошоп - наше все", - писали комментаторы.
При этом многих подписчиков восхитила фигура певицы, они похвалили ее стройность и удачный выбор платья.
Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая похудела на 17 килограммов и изменилась до неузнаваемости.
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