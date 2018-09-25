Сбежавшая в РФ украинская певица впервые показала фото с любимым

Сегодня Алина наконец-то выложила в Instagram фото с тем самым женихом и сообщила, что очень скучает.

Певица Алина Гросу продолжает сохранять в тайне своего жениха. Это продолжается так долго, что пропадает всякая вера в его существовании.

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Как известно, таинственный «жених» бурно ревновал Алину к актеру в ее клипе, а сама певица недавно примеряла свадебное платье и намекнула о репетиции торжественного бракосочетания.

Сегодня Алина наконец-то выложила в Instagram фото с тем самым женихом и сообщила, что очень скучает: «Скучать - не вредно, вредно - не скучать. А вашим отношениям разлука помогает?». Вот только силуэт певица «отредактировала».