Сбежавшая в РФ украинская певица впервые показала фото с любимым
17:41, 25 сентября 2018Общество
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Сегодня Алина наконец-то выложила в Instagram фото с тем самым женихом и сообщила, что очень скучает.
Алина Гросу впервые показала фото с любимым / фото instagram.com/alina_grosu
Певица Алина Гросу продолжает сохранять в тайне своего жениха. Это продолжается так долго, что пропадает всякая вера в его существовании.
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Как известно, таинственный «жених» бурно ревновал Алину к актеру в ее клипе, а сама певица недавно примеряла свадебное платье и намекнула о репетиции торжественного бракосочетания.
Сегодня Алина наконец-то выложила в Instagram фото с тем самым женихом и сообщила, что очень скучает: «Скучать - не вредно, вредно - не скучать. А вашим отношениям разлука помогает?». Вот только силуэт певица «отредактировала».
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