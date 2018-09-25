"Тигрица, а в душе кошечка": Вика из "НеАнгелов" порадовала пикантным снимком (фото)
17:26, 25 сентября 2018Общество
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Исполнительница показала леопардовый пеньюар.
Исполнительница показала леопардовый пеньюар / соцсети
Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников пикантным фото в пеньюаре и черных открытых босоножках.
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Снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Сонная девочка", - написала артистка. Снимок певицы прокомментировали многие пользователи сети: "Виктория, ты просто шедевр красоты". "Как говориться: "Красота спасет мир", но Виктория спасет и мир и ночь". "Тигрица, а в душе кошечка".
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