"Тигрица, а в душе кошечка": Вика из "НеАнгелов" порадовала пикантным снимком (фото)

Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала поклонников пикантным фото в пеньюаре и черных открытых босоножках.

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Снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Сонная девочка", - написала артистка. Снимок певицы прокомментировали многие пользователи сети: "Виктория, ты просто шедевр красоты". "Как говориться: "Красота спасет мир", но Виктория спасет и мир и ночь". "Тигрица, а в душе кошечка".