Вышел финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (видео)

В трейлере появляется змея Волан-де-Морта Нагайна, которую убили в последней части "Гарри Поттера". Судя по всему, Нагайна на самом деле является девушкой.

В сети появился финальный трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", снятого по фильму писательницы Джоан Роулинг, которая подарила миру Гарри Поттера.

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"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" - второй эпизод из 5 новых повествований о волшебном мире Джоан Роулинг. В конце первой части могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, которого играет Джонни Депп, попал в плен к МАКУСА (Магический конгресс США). Но ему удалось сбежать из-под стражи и он начал собирать чистокровных волшебников, чтобы править всеми немагическими существами на земле. Многие из них не подозревают об истинных целях злодея.

Стремясь помешать планам Грин-де-Вальда Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) привлекает своего ученика Ньюта Саламандера.

В трейлере также появляется змея Волан-де-Морта Нагайна, которую убили в последней части "Гарри Поттера". Судя по всему, Нагайна на самом деле является девушкой.

В фильме снимается Джуд Лоу, Джонни Депп, Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер и другие.

Видео: сеть кинотеатров "Империя Грёз"

Как сообщал УНИАН, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире в 2017 году.