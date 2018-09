Данилко рассказал, как просился выступить на "Евровидении" от РФ со скандальной Lasha Tumbai

Украинский артист Андрей Данилко, оказывается, в 2007 году хотел выступать от России на "Евровидении".

В эфире программы "А поговорить?" артист признался, что прежде чем принять участие от Украины, встретился с гендиректором "Первого канала" Константином Эрнстом и предложил ему спеть от РФ, пишет ТСН.

"Мы же до этого с ним встречались. Я ему про эту песню говорил. Мое общение с Эрнстом было один раз. Я ему говорю, что вот есть такая песня, меня от Украины никогда не пустят, ибо я позор. Я говорю: "Вот, от России, есть такая песня зибен зибен, ай люлю". И он говорит: "Ты знаешь, нет. Не пойдет". Чтобы мне потом сказали, что будет такая ситуация, я бы в жизни не поверил. Мы нормально разошлись", - сказал Данилко о том, что началось после его выступления на "Евровидении" в РФ.

Как известно, Данилко упрекали, что он поет "раша гудбай", в России исполнителя начали травить. Однако у Андрея есть свое объяснение этой ситуации.

"Они готовят группу Serebro с Максимом Фадеевым, с которым у меня были прекрасные отношения. Но то ли это ревность, то ли что. И они готовили на серебряное место группу Serebro, выходила хорошая история. Я просто им перешел дорогу своим этим выступлением. Не потому, что там "лаша тумбай" вымышленная, а потому что я им испортил, как мне показалось, момент их расчета на второе место", - прокомментировал артист.

Данилко вспомнил, что после своего выступления на "Евровидении", когда он сидел в аэропорту, первой ему дозвонилась Алла Пугачева, которая его поддержала.

Также артист рассказал, откуда все же взялось это словосочетание "лаша тумбай", которое наделало столько шума в РФ.

"Когда мы в студии писали песню, был человек, который предложил на фразу I want you see зарифмовать что-то там tonight. И я думаю, ну опять этот "тунайт". И я говорю давайте оставим "рыбный текст" – "лаша тумбай". А почему "лаша тумбай", потому что, поскольку я очень любил Виктора Цоя, какая-то у него была песня "Бошетунмай", как-то так. Я не знал, что она означает, но когда я придумывал "лаша тумбай" она мне была созвучна с "бошетунмай". Не потому что я взял похоже, а потому что у меня было такое созвучие. Но, чтобы это была "раша гудбай" и когда мне это сказали впервые после отборочного, и что начали в России писать... Я бы в жизни не мог подумать, что из этого будет такой скандал", - признался Андрей.