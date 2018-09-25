Украинская телеведущая похудела на 17 килограммов и изменилась до неузнаваемости (фото)
16:50, 25 сентября 2018Общество
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Жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова похудела с 70 до 53 килограмм.
Instagram Полина Логунова
Украинская модель, телеведущая, диджей и жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова похудела с 70 до 53 килограмм.
Instagram Полина Логунова
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Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.
"Перестать бояться продуктов и понимать когда их есть и с чем совмещать, получится и у тебя. Осознанное питание - такое мне нравится больше. Никаких диет, никаких подсчетов ккал и никаких взвешиваний тарелок - вот мой способ выглядеть гармонично", - подписала она коллаж со своими фото "до и после".
Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак раскритиковали в Instagram за откровенное декольте.
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