Kazka презентовала клип к песне-рекордсменке в YouTube (видео)

Композиция уже собрала почти 50 миллионов просмотров на YouTube.

Украинская группа KAZKA, которая играет в стиле experimental metal с элементами электро-фолка, презентовала клип на песню “Плакала”.

До этого композиция уже собрала почти 50 миллионов просмотров на YouTube. Песня “Плакала” рассказывает о девичьей судьбе, о способности украинок возрождаться через горькие слезы, о действующий рецепт стирания плохих воспоминаний.

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“В этом видео самые откровенные эмоции настоящих украинских девушек – таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео – ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу, – говорит участница группы KAZKA Александра.

Популярность группы достигла далеко за пределы Украины. Колоритную, самобытную, украинскую музыку группы KAZKA слушают в Молдове, Болгарии, России, Литве и прогрессивных Нью-Йорке, Токио и Лондоне.