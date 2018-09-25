Не только корону: что потеряет разоблаченная "Мисс Украина-2018"

Дидусенко дисквалифицирована из-за нарушения правил конкурса "Мисс Украина".

Победительница конкурса "Мисс Украина-2018" 23-летняя Вероника Дидусенко потеряет денежное вознаграждение за победу и лишится возможности представлять Украину на международной арене.

Об этом рассказала исполнительный директор конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе, комментируя скандал с обманом организаторов конкурса, передает "Обозреватель".

"Она теряет год работы в комитете "Мисс Украина", теряет возможность представить нашу страну на международной арене, титул и денежный приз для "Мисс Украина-2018" - 300 тыс. грн", - сообщила Киосе.

На вопрос, бросает ли скандал тень на конкурс, Киосе ответила: "Ни в коем случае, мы сразу написали письмо комитету "Мисс мира", они подтвердили, что ждут имени новой "Мисс Украина" и готовы ждать нашего решения. Все будет хорошо, они нас понимают и говорят, что это было справедливое решение".

Как сообщал УНИАН, объявленная ранее победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована из-за нарушения правил конкурса, а именно из-за предоставленной недостоверной информации о семейном положении и наличии детей.

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Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщения о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.