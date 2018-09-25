Леди Гага рассказала об издевательствах на премьере своего фильма

32-летняя звезда призналась, что в старшей школе одноклассники постоянно издевались над ней и высмеивали за ее большие мечты.

Популярная певица, а теперь еще и актриса Леди Гага, которая недавно вместе с Брэдли Купером представили фильм "Звезда родилась", посетила премьеру ленты в Лос-Анджелесе, где рассказала о тяжелых школьных годах.

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32-летняя звезда призналась, что в старшей школе одноклассники постоянно издевались над ней и высмеивали за ее большие мечты, сообщает издание Рeople.

"Мне нужно было вернуться в детство, в мои школьные годы, когда надо мной издевались и смеялись за мои большие мечты. Я думаю, что смогла сыграть эту роль благодаря поддержке Брэдли Купера. Он такой невероятный режиссер и актер. Я просто очень благодарна ему", - отметила Гага.

Также артистка сообщила, что между ней и ее неуверенной в себе героиней Элли, которая по сюжету мечтает о музыкальной карьере все-таки есть разница.

"Что же, разница между мной и Элли в том, что я делала все возможное, чтобы стать певицей и композитором, была готова действовать. Я таскала свою клавиатуру по Нью-Йорку и стучала во все двери. Я действительно верила в себя. Элли не такая. Она совсем не верит в себя. Она буквально измучена музыкальной индустрией", - сказала певица.

Однако именно те травли, с которыми она столкнулась в детстве и юности, помогли ей лучше понять образ своего персонажа в ленте.