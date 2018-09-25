Украинская певица в образе Елизаветы II выгуляла козочек на поводке (фото)

Певица Оля Полякова, которая показала длинные ноги в чулках, удивила фанов перевоплощением в новой фотосессии.

Артистка примерила на себя образ Елизаветы II во время съемок для глянца Viva. Съемки проходили на территории загородного дома певицы и ее семьи.

На фото Полякова предстает в сдержанном розовом платье, дополненном элегантной шляпкой.

На другой фотографии звезда позирует в зеленом костюме и на поводках держит козочек, которых выращивает на своей ферме.