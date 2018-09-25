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Украинская певица в образе Елизаветы II выгуляла козочек на поводке (фото)

14:52, 25 сентября 2018
Общество
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На фото Полякова предстает в сдержанном розовом платье, дополненном элегантной шляпкой / Viva

Артистка примерила на себя образ Елизаветы II во время съемок для глянца Viva. Съемки проходили на территории загородного дома певицы и ее семьи.

На фото Полякова предстает в сдержанном розовом платье, дополненном элегантной шляпкой. 

На другой фотографии звезда позирует в зеленом костюме и на поводках держит козочек, которых выращивает на своей ферме.

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Теги: #певица