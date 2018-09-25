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"Засветила" ягодицы и грудь: Ани Лорак похвасталась кадрами выступления в России (видео)

13:48, 25 сентября 2018
Общество
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Певица любит откровенные наряды / Скриншот

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"Мое сердце с вами на протяжении многих лет. Мое счастье - ваши улыбки", - написала артистка в Instagram. 

На опубликованном видео можно увидеть, как Ани Лорак готовится к концерту, как выступает на сцене перед российской публикой. Также на кадрах видны ее откровенные наряды.

Скриншот
Скриншот

Ранее украинская певица Ани Лорак показала новые кадры в соцсети, на которых предстала в откровенных образах. На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в золотистом наряде с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.

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Теги: #Россия#Сочи#Ани Лорак