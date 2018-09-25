"Засветила" ягодицы и грудь: Ани Лорак похвасталась кадрами выступления в России (видео)
13:48, 25 сентября 2018Общество
3102 0
Лорак показала, в каких образах она выступала в РФ.
Певица любит откровенные наряды / Скриншот
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась кадрами своего выступления в российском Сочи.
Читайте также"Что с тобой?": Ани Лорак предстала в "черном" образе (фото)
"Мое сердце с вами на протяжении многих лет. Мое счастье - ваши улыбки", - написала артистка в Instagram.
На опубликованном видео можно увидеть, как Ани Лорак готовится к концерту, как выступает на сцене перед российской публикой. Также на кадрах видны ее откровенные наряды.
Скриншот
Скриншот
Ранее украинская певица Ани Лорак показала новые кадры в соцсети, на которых предстала в откровенных образах. На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в золотистом наряде с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter