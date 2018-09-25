Тина Кароль показала стройные ноги в женственных нарядах (фото)
12:24, 25 сентября 2018Общество
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К тому же артистка отдала предпочтение нежному макияжу, «изменив» любимой красной помаде.
На фотографиях звезда позирует в женственных платьях / Instagram
Певица Тина Кароль «засыпала» свою страницу в Instagram нежными снимками с новой фотосессии.
На фотографиях звезда позирует в женственных платьях, которые подчеркивают ее соблазнительную фигуру и не скрывают стройные ноги.
К тому же артистка отдала предпочтение нежному макияжу, «изменив» любимой красной помаде.
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