Тина Кароль показала стройные ноги в женственных нарядах (фото)

К тому же артистка отдала предпочтение нежному макияжу, «изменив» любимой красной помаде.

Певица Тина Кароль «засыпала» свою страницу в Instagram нежными снимками с новой фотосессии.

На фотографиях звезда позирует в женственных платьях, которые подчеркивают ее соблазнительную фигуру и не скрывают стройные ноги.

К тому же артистка отдала предпочтение нежному макияжу, «изменив» любимой красной помаде.