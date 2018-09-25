Беременная Регина Тодоренко показала большой живот в коротком платье (фото)

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая часто гастролирует Россией и имеет жениха россиянина, показала новое фото с округлым животом. Судя по фото, можно предположить, что знаменитость находится на последнем триместре беременности.

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Новый яркий снимок телеведущая оставила на Instagram-странице.

"Работаем! Сегодня смотрите! Надеюсь, вам будет так же весело, как нам. Будете сегодня смотреть? Премьера "Регина шоу" – 5 октября", – анонсировала выход очередного выпуска российской программы Тодоренко.

Для фото Регина выбрала белое кружевное платье мини-длины с длинными рукавами. Платье четко подчеркивало ее округлившийся живот, которым она охотно похвасталась перед камерой. Свой образ она завершила черными туфлями на каблуках со шнуровкой и массивными серьгами.