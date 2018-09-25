"Ворвалась в латино-американский мир": Потап похвастался успехами Насти Каменских (видео)
Потап рассказал об успехе певицы Насти Каменских в США. Своим впечатлением от выступления звезды на американском ТВ продюсер поделился в сети.
"Эта украинская девочка сделала то, чего не удавалось ни одной певице из нашего полушария, выучила за 4 месяца испанский язык, ворвалась в латино-американский мир со своей "Peligroso". Bravo! ????????", - подписал видео Потап.
Напомним, ранее Каменских обвинили в плагиате.
Эта Украинская девочка сделала то ,чего не удавалось Ни одной певице из нашего полушария,выучила за 4 месяца испанский языки ворвалась в Латино-Американский мир ,со своей “ Peligroso” Bravo! 🇺🇦🌏🌍🌎#nk#peligroso#lyricvideo#nastya#kamenskykh#nastyakamenskykh#latinpop#latina#latino#espanol#music#spanish#hit