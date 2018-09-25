"Вот это ротяра": фото Ани Лорак раскритиковали в сети

В сети Лорак раскритиковали за увлечение ботоксом и пластикой.

Опальная украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, показала новое из Сочи.

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Снимок она опубликовала в Instagram. На фото она стоит с букетом цветов. Многим фанатам снимок понравился, однако нашлись и те, которые раскритиковали ее за увлечение пластикой.

"Была красивая и в миг изуродовала себя", "Ну у Лорак и ротяра", "Хотя и харя у Лорак - ботоксом напичкана, а всё равно - кошелка старая", "А в глазах такая уставшая", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак раскритиковали в Instagram за откровенное декольте.