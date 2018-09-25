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Едва прикрыла грудь: Веру Брежневу раскритиковали за вульгарный наряд (фото)

09:19, 25 сентября 2018
Общество
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Образ Брежневой сочли вульгарным / фото instagram.com/ververa

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Так, на опубликованном в Instagram снимке она позирует в прозрачном гольфе и кожаных скинни-штанах. Дополняют образ очки с затемненными стеклами. "Мое альтер эго", - подписала изображение певица.

"Дерзкая", "Чашечки вниз ушли", "Сиськи обвисают, люди, вы что, не видите", "Старая", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля "Жара" в Баку.  Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом и широким поясом. Из-за смелого декольте Вера засветила грудь.

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Теги: #фото#Вера Брежнева