Едва прикрыла грудь: Веру Брежневу раскритиковали за вульгарный наряд (фото)

Некоторые считают, что Брежнева уже не в том возрасте, чтобы откровенно демонстрировать тело.

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала поклонникам фото в откровенном наряде.

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Так, на опубликованном в Instagram снимке она позирует в прозрачном гольфе и кожаных скинни-штанах. Дополняют образ очки с затемненными стеклами. "Мое альтер эго", - подписала изображение певица.

"Дерзкая", "Чашечки вниз ушли", "Сиськи обвисают, люди, вы что, не видите", "Старая", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Вера Брежнева продемонстрировала откровенный образ на красной дорожке закрытия музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Для выхода в свет она выбрала черное платье с разрезом и широким поясом. Из-за смелого декольте Вера засветила грудь.