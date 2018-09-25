Лишенная титула "Мисс Украина-2018" запротестовала (видео)

23-летняя победительница не согласна с решением организаторов конкурса относительно ее дисквалификации.

Победительница "Мисс Украина-2018" 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко, которую по решению оргкомитета конкурса дисквалифицировали за несоответствие требованиям, взялась бороться за права красавиц с детьми.

Организаторам конкурса девушка заявила, что требования к участницам конкурсов красоты - быть незамужней и без детей - это дискриминация прав таких, как она, говорится в сюжете ТСН.

Следовательно, добровольно отказываться от титула Дидусенко не собирается и на мировой конкурс в Китае, несмотря на все, планирует поехать. Однако публично об этом пока говорить отказывается.

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В свою очередь, юристы конкурса во время объявления официального заявления подчеркнули, что ехать в Китай на конкурс "Мисс мира" Дидусенко ни в коем случае не может. Существуют правила, которых Украина должна придерживаться, и под угрозой может оказаться дальнейшее участие нашей страны в этом конкурсе.

Стоит также отметить, что защищать Веронику на страницах соцсетей взялся ее новый бойфренд - основатель и управляющий партнер компании CFC Consulting Геннадий Курочка. Он также уверен, что ребенок не должен мешать красавицам получить заветную корону.

Отметим, что денежный приз, который так и не успели пересчитать победительницы, после того как Дидусенко не пошла на уступки, остается в оргкомитете. Так же, как и корона.

Как сообщал УНИАН, объявленная ранее победительница конкурса "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко дисквалифицирована из-за нарушения правил конкурса, а именно из-за предоставленной недостоверной информации о семейном положении и наличии детей.

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Справка. Национальный конкурс красоты «Мисс Украина» проводится с 1991 года. Победу на конкурсе «Мисс Украина-2018» 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Киевлянку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщения о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.

Победительница конкурса «Мисс Украина-2018» должна представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World ( «Мисс мира»), который пройдет на китайском острове Хайнань 8 декабря.