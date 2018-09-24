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Участник шоу "Танцы со звездами" признался, что сидел в тюрьме за разбой

15:28, 24 сентября 2018
Общество
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Последний эфир проекта был посвящен переломным моментам в жизни участников.

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«Меня втоптали ниже плинтуса, посадили в тюрьму, но я выбрал другую дорогу. Это был 2005 год, мне было 17 лет. Прогрессивный подросток, который еще много чего не осознавал в этой жизни. Мне нужны были деньги, чтобы играть в автоматы, в карты. У меня был джентльменский набор статей: разбой, грабеж и хулиганка. Посадили на четыре месяца в СИЗО в 17 лет, луганского централа. Там страх, там можно потеряться и забыться. Люди не возвращаются, ни в каких обличиях уже", - сказал боксер.

Напомним, ранее Маша Ефросинина прокомментировала свой вылет из шоу.

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Теги: #Денис Беринчик#танцы со звездами