"Любовь людей не купишь": Ефросинина прокомментировала свой вылет из шоу "Танцы со звездами" (видео)
14:48, 24 сентября 2018Общество
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Несмотря на то, что жюри оценили выступление Маши и ее партнера Максима Леонова в 24 балла (6 место в общей таблице из 10 пар участников), зрители отдали ей наименьшее количество голосов.
Вчера вечером состоялся пятый эфир шоу «Танцы со звездами». Украинские знаменитости на танцполе рассказывали с помощью танца о самых сложных и переломных моментах в жизни.
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Несмотря на то, что жюри оценили выступление Маши и ее партнера Максима Леонова в 24 балла (6 место в общей таблице из 10 пар участников), зрители отдали ей наименьшее количество голосов.
На своей странице в соцсети Ефросинина оставила такую запись: «Вчера я сказала все, что чувствовала. Однако вы отправили за эту ночь мне такую колоссальную волну поддержки, что я теперь навсегда буду жить с верой, что любовь людей не купишь…"
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