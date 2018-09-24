"Любовь людей не купишь": Ефросинина прокомментировала свой вылет из шоу "Танцы со звездами" (видео)

Несмотря на то, что жюри оценили выступление Маши и ее партнера Максима Леонова в 24 балла (6 место в общей таблице из 10 пар участников), зрители отдали ей наименьшее количество голосов.

Вчера вечером состоялся пятый эфир шоу «Танцы со звездами». Украинские знаменитости на танцполе рассказывали с помощью танца о самых сложных и переломных моментах в жизни.

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Несмотря на то, что жюри оценили выступление Маши и ее партнера Максима Леонова в 24 балла (6 место в общей таблице из 10 пар участников), зрители отдали ей наименьшее количество голосов.

На своей странице в соцсети Ефросинина оставила такую запись: «Вчера я сказала все, что чувствовала. Однако вы отправили за эту ночь мне такую колоссальную волну поддержки, что я теперь навсегда буду жить с верой, что любовь людей не купишь…"