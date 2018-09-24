"Опомнись": Дорна обвинили в сети в наркомании после премьеры клипа (видео)
13:37, 24 сентября 2018Общество
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В видео Дорн плавает в реке в окружении синхронисток, гуляет босиком по воде, развлекается с русалками возле пустого бассейна, а в конце прыгает в этот же бассейн с вышки, заляпывая кровью всех окружающих.
На днях состоялась премьера клипа скандального Ивана Дорна на песню "Опомнись".
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В видео Дорн плавает в реке в окружении синхронисток, гуляет босиком по воде, развлекается с русалками возле пустого бассейна, а в конце прыгает в этот же бассейн с вышки, заляпывая кровью всех окружающих.
При этом изначально, по задумке, бассейн должен был быть наполнен водой. Идея снимать видео в пустом бассейне пришла спонтанно за день до начала сьемок. Свежая видеоработа вызвала неоднозначную реакцию у аудитории.
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