"Опомнись": Дорна обвинили в сети в наркомании после премьеры клипа (видео)

На днях состоялась премьера клипа скандального Ивана Дорна на песню "Опомнись".

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В видео Дорн плавает в реке в окружении синхронисток, гуляет босиком по воде, развлекается с русалками возле пустого бассейна, а в конце прыгает в этот же бассейн с вышки, заляпывая кровью всех окружающих.

При этом изначально, по задумке, бассейн должен был быть наполнен водой. Идея снимать видео в пустом бассейне пришла спонтанно за день до начала сьемок. Свежая видеоработа вызвала неоднозначную реакцию у аудитории.