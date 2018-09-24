"Ненавижу двойников": Андрей Данилко раскритиковал участников известного шоу (видео)

Первое совместное выступление McDovbush & NATALKA POLTAVKA оказался достаточно удачным – франковский дуэт прошел в следующий тур известного вокального шоу "Х-фактор".

Яркими участниками 9 сезона "Х-фактор" стала франковская кавер-группа McDovbush & NATALKA POLTAVKA. Андрей Довбуш – известный во Франковске шоумен и телеведущий, его можно увидеть в утренних эфирах телеканала “Галичина”.

Наталья работает в туристическом агентстве, но не представляет свою жизнь без музыки. Поэтому на выходных поет в одном из франковских ресторанов.

Там пара и познакомилась – Наталья пела на свадьбе, а Андрей – “тамадовал”, пишут Версии.

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Выступление на “Х-Факторе” стал дебютом дуэта – McDovbush & NATALKA POLTAVKA исполнили на русском языке кавер известного хита Потапа и Насти Каменских “Не пара”.

Дмитрий Шуров и Настя Каменских были в восторге от номера и сразу сказали “да”.

Олег Винник не разделял их увлечения.

“Слишком было много всего”, – прокомментировал Винник свои строгое судейское “Нет”.

Судьбу дуэта на проекте решил Андрей Данилко.

“Вы молодцы, но я не увидел чего-то “вашего”. Это был Потап и Настя. Не было своей подаче. Я ненавижу двойников. Потому что у Верки Сердючки их больше всего, – прокомментировал Данил. – Хоть мне и не очень понравилось, но я вам скажу “да”.

McDovbush & NATALKA POLTAVKA прошли в следующий этап и готовы ехать в тренировочный лагерь.