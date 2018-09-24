В семье популярной украинской ведущей произошло горе

Ведущая Леся Никитюк потеряла родного человека.

Прямо в день эфира "Танцев со звездами", 23 сентября, популярная украинская телеведущая, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк узнала о смерти своего дяди.

Несмотря ни на что, Никитюк собралась и станцевала со своим партнером на шоу "Танцы со звездами" и прошла в следующий эфир.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, на телеканале 1+1 состоялся пятый выпуск шоу "Танцы со звездами". По результатам голосования покинули шоу Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов.