Ротару показала архивное фото со своим покойным мужем

22 сентября браку Ротару исполнилось бы 50 лет.

Народная артистка Украины София Ротару поделилась с поклонниками архивным фото, где изображена с мужем Анатолием Евдокименко.

Певица опубликовала снимок в своем Instagram. Как рассказала артистка, 22 сентября она отпраздновала бы 50-ю годовщину брака с любимым.

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"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!" – подписала фото певица.

Украинский музыкант Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились 22 сентября 1968 года.

Он был руководителем ансамбля "Червона рута" и имел звание Народный артист Украины. Анатолий Евдокименко умер в Киеве 23 октября 2002 года. Его похоронили на Байковом кладбище.

Как сообщал УНИАН, Ротару недавно напугала своих поклонников ослабившимся здоровьем.