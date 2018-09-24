Вывалила грудь: Ани Лорак перестаралась с декольте (фото)
09:37, 24 сентября 2018Общество
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Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте.
Лорак "засветила" аппетитные формы / instagram.com/anilorak/
Украинская певица Ани Лорак показала новые кадры в соцсети, на которых предстала в откровенных образах.
На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в золотистом наряде с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.
Лорак "засветила" аппетитные формы / instagram.com/anilorak/
Ранее журналисты программы "Украинские сенсации" рассказали о любви, криминале и жизни Ани Лорак на две враждующие страны. Также они показали эксклюзивные кадры с мест, где жила и училась артистка.
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