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Вывалила грудь: Ани Лорак перестаралась с декольте (фото)

09:37, 24 сентября 2018
Общество
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Лорак "засветила" аппетитные формы / instagram.com/anilorak/

На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в золотистом наряде с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.

Лорак "засветила" аппетитные формы / instagram.com/anilorak/

Ранее журналисты программы "Украинские сенсации" рассказали о любви, криминале и жизни Ани Лорак на две враждующие страны. Также они показали эксклюзивные кадры с мест, где жила и училась артистка.

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Теги: #фото#Ани Лорак