Вывалила грудь: Ани Лорак перестаралась с декольте (фото)

Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте.

Украинская певица Ани Лорак показала новые кадры в соцсети, на которых предстала в откровенных образах.

На опубликованных в Instagram stories артистка позирует в золотистом наряде с очень глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь звезды.

Ранее журналисты программы "Украинские сенсации" рассказали о любви, криминале и жизни Ани Лорак на две враждующие страны. Также они показали эксклюзивные кадры с мест, где жила и училась артистка.