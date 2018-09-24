"Мисс Украина-2018" может потерять корону - СМИ

За победу Вероника Дидусенко уже получила 300 тысяч гривен призовых.

После финала конкурса "Мисс Украина-2018", который состоялся 20 сентября в Киеве, разгорелся скандал.

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Как сообщают "Факты", 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко оказалась не соответствующей требованиям конкурса. Однако причину такого решения организаторы пока не разглашают.

По данным СМИ, официальное заявление организационного комитета будет сделано в понедельник, 24 сентября. Говорят, причиной стало сокрытое семейное положение Вероники.

Напомним, что за победу девушка уже получила 300 тысяч гривен призовых.

Как ранее сообщал УНИАН, Вероника Дидусенко представит Украину на международном конкурсе красоты "Мисс мира", который пройдет осенью в Китае.