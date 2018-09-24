"Старуха в купальнике": Ани Лорак раскритиковали в Instagram за откровенное декольте (фото)

Пользователи сети не одобрили слишком откровенный, по их мнению, наряд артистки и обрушили на нее гневные комментарии.

Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за экстравагантный образ. Певица сфотографировалась в блестящем черном боди из паеток с откровенным декольте и белой пушистой накидке, напоминающей крылья.

Пользователи сети не одобрили слишком откровенный, по их мнению, наряд артистки и обрушили на нее гневные комментарии.

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"Что с нашими артистами случилось, надеть нечего что-ли, вечно голые, господи, дай им одежды", "Ани, на "носу" 40 уже, давай уже оденься", "Одежды все меньше и меньше...чем старше, тем меньше...", "Старуха в купальнике с декольте до области гениталий", "Скромность красит человека, жаль, что не все хотят понять", "Смените визажиста! Он вас уродует! В этих оттенках возраст на лицо", "Слишком вульгарно, нам скромно пойдет", "Она в последнее время просто голой выходит на сцену, этим и отвращает от себя. Взрослая, уважаемая женщина, но ведет себя как с панели", "Наймите стилиста! Просто жуткая безвкусица, до смешного", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лорак с голым животом и цепью на шее раскритиковали в Instagram.