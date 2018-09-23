Салаты и легкая пища: Лорак рассказала о своих предпочтениях в еде (фото)

А вот активные фоловеры назвали Лорак "зазывалой в российском ресторане".

39-летняя украинская певица Ани Лорак взбудоражила сеть новым фото.

На своей странице в Инстаграм Лорак опубликовала серию фото. На первом снимке она красуется в халате с оголенным плечом. В руках у певицы тарелка с салатом.

«Обожаю салаты и легкую пищу, а ещё когда красиво в тарелке. А какие блюда нравятся вам?», — подписала фото певица.

«Плечо обязательно оголять надо было?», «Халат, полуголое плечо. И куда же без тарелки. Фу!», «Сиську надо было оголить», «Симпатичная, но халат — это домашнее. Зачем выносить из избы. В трусах можно, тоже ничего получилось бы», — пристыдили певицу ее читатели.

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Кроме того, Лорак посоветовала всем подписчикам отобедать в ее любимом ресторане в Санкт-Петербурге.

«Теперь у меня есть мое любимое место — новый ресторан здорового питания», — похвасталась певица.

Последняя фраза возмутила читателей. Многие посчитали это унизительной рекламой, тем более, что сообщение Лорак пестрит хэштегами ресторана и владельца.

«Как же борщ украинский?», «Из князи в грязи!», «Ниже плинтуса прямо», «Скоро на паперть», «Не стыдно? Или такие сраму не имут?», — высказались подписчики.

Ранее Лорак шокировала сеть, показав фото в очень смелом образе. На певице — топ, расшитый золотистыми пайетками, а также массивная золотая цепь. Кроме того, Лорак на снимке с довольно ярким вечерним макияжем и стильной укладкой.