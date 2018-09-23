Перелетная птица: журналисты рассказали о любви, криминале и жизни Ани Лорак на две враждующие страны (видео)

Откровенное интервью экс-продюсера Ани Лорак Юрия Фалесы и ждут ли Каролину в родных Черновцах - об этом и другом в истории об украинской певице.

Ее хотят миллионы, но доступ к шикарному украинскому телу получают единицы. Одна на двоих между Киркоровым и Басковым. В тесной компании с российским грузином возле той самой "рюмки водки на столе" и, конечно же, шуры-муры с молоденьким и смазливым Лазаревым.

Желаемая мужчинами разного достатка и наследуемая такими же женщинами - история Ани Лорак в сюжете "Украинских сенсаций".

Как говорят, на двух стульях, если и усидит кто-то, то это украинский артист. Не дождавшись развязки конфликта Украины и России, каждым своим выступлением на "братской территории" словно сыплет соль на украинскую рану. Такие гибкие позиции от певицы заставляют ее продираться под покровом ночи для выступления перед украинской публикой, чтобы перед ней же распластаться в реверансах. А потом громко заявить: "Мы одна семья". И такие тайные "спец-операции" под названием "Выступление Каролины" неспроста, потому что каждый концерт "перелетной птицы" в родном гнезде начинается не с оваций, а с метания яиц и недвусмысленных лозунгов. Теперь Каролина если и видит родную землю, то разве что из окон тонированного внедорожника, а если и говорит об украинцах, то уже для журналистов других стран.

Но сегодняшняя история не о политике, а о любви Каролины, о криминале от родного брата, о родителях Каролины и последних шести годам ее нелегкой жизни на две враждующие страны.

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А также возлюбленный Ани Лорак - Мурат и его "Роксоланы": с кем заводит турецкий муж Ани Лорак шуры-муры пока она поет в Москве. Уникальные кадры об отце Каролины - почему он отрекся от дочери, а мать скрывается от прессы? Кроме того первая любовь Каролины после длительного молчания снова на телевидении: какие секреты рассказал экс-продюсер Ани Лорак Юрий Фалеса за то, что певица когда-то его бросила. И кто сегодня стал новым покровителем Ани Лорак в Киеве. И конечно же криминал - как родной брат Каролины встрял в коррупционный скандал за отмывание армейских денег в Украине и как он живет сегодня.

Также смотрите эксклюзивные кадры с мест, где жила и училась Ани Лорак, и ждут ли там на "перелетную птицу". Как жители родных Черновцов скучают по Лорак и вернется ли она к ним?

Похоже "дым" того "отечества" не только сладкий и приятный, но еще и прибыльный. Поэтому возвращаться к народу народной артистке не так и легко.