Каменских поймали на плагиате (видео)

Новая песня певицы "Peligroso" похожа на испанский хит Альваро Солера "La Cintura".

Популярную украинскую певицу Настю Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, поймали на плагиате.

Читайте также"На рыбалку собралась": Каменских в ботфортах и цепях разнесли в Instagram за неудачный образ (фото)

Сходство новой песни Каменских "Peligroso" с испанским хитом заметила пользователь Youtube Evi В1.

"Песня очень классная, но есть одно большое "НО", если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler - La Cintura. А также есть известный ремикс этой песни: Alvaro Soler - La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", - отметила девушка.

Видео с Youtube Alvaro Soler

Другие пользователи отметили схожесть нового хита Каменских и с другими песнями.

"La Cintura", "It's a Lie", "Un, Dos, Tres", "Un Poco", "Lo Malo", "Mi Mala" в одной песне. С "Un Poco" вообще всё слизано. Надеюсь, ты просто купила мелодию", - написала Anna Stoessel.

Видео с YoutubeTini Stoessel Croatia

Некоторые также усомнились и в оригинальности видеоряда.

"Мне одной показалось что лирик видео плагиат.... Katy Perry "ROAR﻿!", - написала Ира Ярещенко.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Каменских презентовала музыкальное видео на песню на испанском языке "Peligroso", чем завела сеть.

Видео с Youtube NKofficial