"Похожа на проститутку": Лорак с голым животом и цепью на шее раскритиковали в Instagram (фото)

Певица сфотографировалась в блестящем золотистом топе, открывающем живот, и чокере в виде массивной цепи.

Опальную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за смелый образ. Певица сфотографировалась в блестящем золотистом топе, открывающем живот, и чокере в виде массивной цепи.

Пользователи сети сочли такой образ слишком откровенным и написала Лорак множество гневных комментариев.

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"Эти уродские украшения и одежда делают её похожей на проституток, реально! Очень убого", "Стремная такая!, "Ани в образе ночной бабочки! Несуразные украшения и топ "чтоб все видели на чем я карьеру строила".... и лицо всё не натуральное, силикон везде, ужас!", "Выгибается, как - утка старая!", - пишут в комментариях.

Отметим, что многим пользователям образ певицы все же понравился и они написали множество комплиментов в адрес певицы.

Как сообщал УНИАН, Пугачева в дерзком образе затмила Лободу на совместном фото.