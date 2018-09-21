Прогулки по воде, русалки и прыжки в пустой бассейн: Дорн выпустил новое видео

Свежая видеоработа вызвала неоднозначную реакцию у аудитории.

Скандальный украинский певец Иван Дорн выпустил видеоклип на свою новую песню "Опомнись".

Видео опубликовано на официальном канале певца на Youtube.

В создании песни принял участие известный украинский саунд-продюссер Vakula. Режиссером видео выступил Митти Мисюра.

Читайте такжеСкандальный Дорн снялся в облегающих трусах и нарвался на критику (фото)

Это уже седьмой совместный клип Ивана Дорна и Митти Мисюры - новой работе предшествовали "Стыцамэн", "Так сильно", "СЖК", "Идолом", "Северное сияние", "Невоспитанный".

В видео Дорн плавает в реке в окружении синхронисток, гуляет босиком по воде, развлекается с русалками возле пустого бассейна, а в конце прыгает в этот же бассейн с вышки, заляпывая кровью всех окружающих.

При этом изначально, по задумке, бассейн должен был быть наполнен водой. Идея снимать видео в пустом бассейне пришла спонтанно за день до начала сьемок.

Свежая видеоработа вызвала неоднозначную реакцию у аудитории.

"Очень круто", "Годнота", "Своеобразно", "Не зайдет песня", "Огонь", - пишут в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, в апреле Дорн презентовал клип на композицию "Afrika".