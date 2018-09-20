Пугачева в дерзком образе затмила Лободу на совместном фото

Пугачева оделась в стиле "тотал блэк" и надела перчатки с открытыми пальцами и массивное кольцо.

Опальная украинская певица Светлана Лобода показала совместный снимок с "Примадонной" российской эстрады Аллой Пугачевой. Знаменитости посетили предпремьерный показ фильма «Кислота», проходивший в Москве.

Фотографию певица опубликовала в своем Instagram.

Читайте также"Вот это лапы": Ани Лорак в странной обуви раскритиковали в Instagram

Пугачева оделась в стиле "тотал блэк" и надела перчатки с открытыми пальцами и массивное кольцо.

Подписчики Лободы отметили, что они хорошо смотрятся вместе с Пугачевой и поинтересовались, не планируют ли они записать совместный трек.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода заинтриговала сеть новым снимком. Певица анонсировала тур по Германии, и ее сразу заподозрили в желании увидеться с солистом группы Rammstein.