"Дно пробили случайно": Киркоров и Басков извинились за скандальную "Ибицу" клипом-пародией и взорвали сеть (видео)

Опальные артисты записали клип-пародию на популярный клип рэперов Канье Уэста и Лил Пампа I Love It.

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков извинились за свой скандальный клип «Ибица», который подвергся критике со стороны слушателей.

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Опальные артисты записали клип-пародию на популярный клип рэперов Канье Уэста и Лил Пампа I Love It, обнародовав его на YouTube-канале «Чикен Карри». Видео называется "Не уходи, постой, фанатка".

«Да, мотив "Ибицы" похож на "Цвет настроения синий", но наконец-то я сплагиатил сам себя. Не уходи, постой. Я не касался писи козла», - говорит в клипе Киркоров.

Как сообщал УНИАН, ранее Киркоров и Басков шокировали совместным клипом на песню "Ибица". В клипе Киркоров, в частности, опрокидывает мобильную туалетную кабину с Басковым, которого заливает фекалиями. В другом эпизоде исполнители дерутся, и Киркоров, оказавшись сверху, садится Баскову на лицо.