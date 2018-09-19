"Вот это лапы": Ани Лорак в странной обуви раскритиковали в Instagram

Певица надела синие туфли необычной формы и получила целый шквал критики.

Новый снимок украинской певицы Ани Лорак не понравился пользователям сети. Певица надела синие туфли необычной формы и получила целый шквал критики.

Фото Лорак опубликовала в своем Instagram.

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"Что за корабли на ногах?", "Блин, будто бахилы на ногах". "Вот это лапы", "Бахилы не сняли", "Туфли - ужас", "Туфли не в тему.", - раскритиковали образ Лорак комментаторы.

Отметим, что многие пользователи при этом похвалили ноги певицы и заявили, что она отлично выглядит.

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева оголила ноги в дерзкой юбке и вызвала жаркие споры в Instagram.