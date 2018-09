Самые длинные ноги Украины сообщили об успехе своей хозяйки (фото)

VIVA INTUICIA!!! Мы стали лицом модного бренда!!! Спасибо тебе хозяйка @polyakovamusic 👑 «Твое право на лучшее» – гласит философия бренда женских колготок ТМ «Интуиция». И кто как не поп-дива украинской сцены с вокальным диапазоном в 4 октавы и длинною ног в 126 см может стать идеальным ее олицетворением. #НогиОли #ногиОлиПоляковой #ОляПолякова #звездныеноги #длинныеноги #классныеноги #божественныеноги

