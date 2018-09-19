Самые длинные ноги Украины сообщили об успехе своей хозяйки (фото)

Самые длинные и узнаваемые ноги Украины сообщили, что их хозяйка – Оля Полякова стала лицом модного бренда.

Певица Оля Полякова, которая является обладательницей самых длинных ног в Украине (126 см), завела для них отдельную страницу в Instagram.

На ней артистка публикует фотографии своей главной достопримечательности и ведет общение с поклонниками от их имени. Сегодня, 19 сентября, «ноги Поляковой» сообщили, что они стали лицом модного бренда.

В новой рекламной кампании Оля демонстрирует последнюю коллекцию колготок, которая разработана совместно с европейскими текстильными лабораториями и соответствует разным эстетическим изыскам и индивидуальным особенностям фигуры.