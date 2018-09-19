Самые длинные ноги Украины сообщили об успехе своей хозяйки (фото)
Певица Оля Полякова, которая является обладательницей самых длинных ног в Украине (126 см), завела для них отдельную страницу в Instagram.
На ней артистка публикует фотографии своей главной достопримечательности и ведет общение с поклонниками от их имени. Сегодня, 19 сентября, «ноги Поляковой» сообщили, что они стали лицом модного бренда.
VIVA INTUICIA!!! Мы стали лицом модного бренда!!! Спасибо тебе хозяйка @polyakovamusic 👑 «Твое право на лучшее» – гласит философия бренда женских колготок ТМ «Интуиция». И кто как не поп-дива украинской сцены с вокальным диапазоном в 4 октавы и длинною ног в 126 см может стать идеальным ее олицетворением. #НогиОли #ногиОлиПоляковой #ОляПолякова #звездныеноги #длинныеноги #классныеноги #божественныеноги
В новой рекламной кампании Оля демонстрирует последнюю коллекцию колготок, которая разработана совместно с европейскими текстильными лабораториями и соответствует разным эстетическим изыскам и индивидуальным особенностям фигуры.