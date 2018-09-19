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Самые длинные ноги Украины сообщили об успехе своей хозяйки (фото)

15:32, 19 сентября 2018
Общество
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Оля Полякова завела своим ногам Instagram / соцсети

На ней артистка публикует фотографии своей главной достопримечательности и ведет общение с поклонниками от их имени. Сегодня, 19 сентября, «ноги Поляковой» сообщили, что они стали лицом модного бренда.

В новой рекламной кампании Оля демонстрирует последнюю коллекцию колготок, которая разработана совместно с европейскими текстильными лабораториями и соответствует разным эстетическим изыскам и индивидуальным особенностям фигуры.

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Теги: #Оля Полякова