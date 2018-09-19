"Вечно молодая" Пугачева произвела фурор в сети

Пугачева выбрала темный макияж для глаз и распустила кудрявые волосы.

В последнее время известная российская и советская певица Алла Пугачева не радует фанатов новыми фото. Вместо нее в соцсетях это делают ее друзья и коллеги.

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Так, снимок с Примадонной на своей странице в Instagram опубликовала врач-стоматолог и подруга артистки Альбина Донцова. На нем звезда прекрасно выглядит: она выбрала темный макияж для глаз и распустила кудрявые волосы. А улыбка певицы - ослепительная.

"Господь предупреждает, не сотвори себе кумира и тут же, искушая слабую женщину, дарит потрясающую возможность и радость общения с Аллой Борисовной, человеком великим, невероятно притягательным и красивым!", - написала она.

"Прекрасная фотография!", "Великая!", "Богиня!", "Единственная, талантливая и неповторимая", "Невозможно не восхищаться Аллой Борисовной, это правда", "Самая лучшая", "Великая женщина", - отмечают подписчики под снимком.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось архивное совместное фото Пугачевой и Ротару. В комментариях поклонники отметили, что сейчас обе поп-дивы смотрятся куда более стройными и ухоженными.