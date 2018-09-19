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"Дуэт с Тиллем ждать?": Лобода заинтриговала сеть новым снимком

14:03, 19 сентября 2018
Общество
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Артистка сделала необычный макияж / Instagram Светлана Лобода

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Артистка сделала необычный макияж, однако ее фанатов заинтересовало другое. В подписи к фото певица анонсировала тур по Германии, и поклонники певицы сразу же углядели тут "тайный мотив", а именно - возможную встречу с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

"Дуэт с Тиллем ждать?", "А Рамштайн будет?", "Тилль ждёт!", "Rammstein будет?", "Жду дуэта с Тиллем",  - наперебой пишут комментаторы.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом ребенка Лободы.

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Теги: #певица#Лобода