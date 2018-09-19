"Дуэт с Тиллем ждать?": Лобода заинтриговала сеть новым снимком

Певица анонсировала тур по Германии, и ее сразу заподозрили в желании увидеться с солистом группы Rammstein.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в Instagram свежим снимком, на котором предстала в нежном образе.

Читайте также"Вне зоны доступа": в оккупированный Донецк собрались известные российские музыканты

Артистка сделала необычный макияж, однако ее фанатов заинтересовало другое. В подписи к фото певица анонсировала тур по Германии, и поклонники певицы сразу же углядели тут "тайный мотив", а именно - возможную встречу с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

"Дуэт с Тиллем ждать?", "А Рамштайн будет?", "Тилль ждёт!", "Rammstein будет?", "Жду дуэта с Тиллем", - наперебой пишут комментаторы.

Напомним, что некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом ребенка Лободы.