Тина Кароль поделилась редкими кадрами с мамой и братом (видео)

В видео вошли редкие архивные фотографии Тины с ее родителями, а также старшим братом Станиславом. Также присутствуют кадры, на которых Кароль изображена вместе с мамой.

Тина Кароль празднует день рождения мамы Светланы Андреевны. По случаю торжественного события поклонники подготовили для ее мамы сюрприз. Читайте такжеТина Кароль восхитила поклонников новыми нежными фото Они смонтировали трогательное видео под композицию Николая Мозгового "Материнська любов", которую Кароль исполняла на концерте памяти легендарного украинского композитора. В видео вошли редкие архивные фотографии Тины с ее родителями, а также старшим братом Станиславом. Также присутствуют кадры, на которых Кароль изображена вместе с мамой.

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