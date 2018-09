"Волочкова нервно курит в сторонке": экс-солистка "ВИА Гры" показала идеальную растяжку (фото)

Прилежная ученица 😊😁@ballet_donets_school_ А также по заявкам моих некоторых Инстаграм-цев❤️, которые не равнодушны к моим занятиям балетом)))). #надеждамейхер #люблю #творчество #балетдлявзрослых

A post shared by НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) on Sep 18, 2018 at 12:56am PDT