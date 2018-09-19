"Волочкова нервно курит в сторонке": экс-солистка "ВИА Гры" показала идеальную растяжку (фото)

Известно, что певица занимается в балетной школе и уже уверенно демонстрирует свои достижения в этой отрасли.

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