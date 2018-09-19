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"Волочкова нервно курит в сторонке": экс-солистка "ВИА Гры" показала идеальную растяжку (фото)

13:05, 19 сентября 2018
Общество
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Подписчики Мейхер восторженно отреагировали на снимок / соцсети

Экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер-Грановская, которая предстала в наряде собственного бренда, восхитила поклонников идеальной растяжкой.

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Известно, что певица занимается в балетной школе и уже уверенно демонстрирует свои достижения в этой отрасли. 

Подписчики Мейхер восторженно отреагировали на снимок и написали ей много комментариев: "Волочкова нервно курит в сторонке!!!", "Божественная Женственная Страстаная и очень Милая!!!", "Вы в прекрасной форме!", "Какая вы многогранная, талантливая".

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Теги: #ВИА Гра