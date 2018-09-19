Каменских показала, как выглядит без макияжа

Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.

Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа.

Фото появилось в Instagram Каменских.

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Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.

Всего за 20 минут снимок набрал более 10 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.

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