Каменских показала, как выглядит без макияжа
11:54, 19 сентября 2018Общество
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Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.
Всего за 20 минут снимок набрал более 10 тысяч лайков / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских часто радует поклонников откровенными фото, но на этот раз певица опубликовала нежный снимок, на котором позирует без макияжа.
Фото появилось в Instagram Каменских.
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Девушка сфотографировалась в светлой коричневой куртке и футболке с необычным принтом. Волосы она собрала в небрежный пучок.
Всего за 20 минут снимок набрал более 10 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.
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