"Отрезала нос, увеличила губы": известная российская певица изменилась до неузнаваемости после пластики

Певица увеличила грудь и губы, а также сделала короче нос.

Обладательница весьма "выдающихся" губ российская певица Маша Распутина снова прибегла к пластике.

Она увеличила грудь и губы, а также сделала короче нос.

Изменения во внешности артистки оценил пластический хирург Юрий Диков, передает Dni.Ru. По словам эксперта, видно, что была коррекция горбинки, уменьшение кончика носа, коррекция носогубного угла, нос у певицы стал более "вздернутым".

"Однозначно была маммопластика, так как объем ее груди увеличился очень сильно", - добавил он.

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Также у Распутиной значительно увеличился объем губ. По мнению эксперта, такой результат был достигнут с помощью филлеров.

"Скулы Марии тоже стали более выраженными. Такого эффекта можно добиться с помощью установки имплантов или введения филлеров. Кроме того, можно предположить, что была проведена операция по удалению комков Биша, жирового тела щеки. Обычно эту процедуру проводят, чтобы достигнуть эффекта "запавших" щек. Данная операция совсем несложная: комки Биша не выполняют никаких функций, поэтому их удаление не наносит вреда", – сказал он.

По словам хирурга, была сделана подтяжка овала лица.

"Об этом говорят хорошо очерченная линия нижней челюсти, "вздернутые" хвосты бровей, отсутствие брылей (отвисших щек) и отсутствие провисания подбородка. Такой результат мог быть достигнут с помощью хирургического вмешательства, филлерами или с помощью нитей", – пояснил эксперт.

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