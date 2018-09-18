Ани Лорак показала грудь в откровенном декольте (фото)
20:12, 18 сентября 2018Общество
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Снимок Ани Лорак в откровенном платье набрал почти 50 тысяч лайков на момент публикации новости.
Многим понравилось фото певицы, они восхитились ее фигурой / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак, активно гастролирующая в России, показала новое откровенное фото.
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На опубликованном в Instagram снимке Ани Лорак позирует в темно-бордовом облегающем платье, подчеркивающим ее фигуру.
"Шикарная", "Какая бомбическая фотография", "Уставшая", "Ух, какая горячая", "Хороши с***ки", "Талия такая тонкая!", "Сногшибательная", "Очень женственная и безумно красивая", "Живая мумия!", "Хватит х*рю колоть", "Грустные глазки последние время на всех фото", - пишут в комментариях под фото артистки.
Ранее Ани Лорак опубликовала фото, на котором она предстала в черно-белом образе. В комментариях артистку обвинили в увлечении ботоксом.
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